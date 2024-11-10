Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 10 ноября 2024Мир

Британский эксперт удивился быстрому продвижению российских войск

Британский эксперт Меркурис: ВСУ готовятся отступать из Курахово
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска быстро продвигаются и скоро могут окружить имеющий оперативное значение город Курахово, а украинцы, по некоторым данным, понимают предопределенность его потери и готовятся к отступлению. Соответствующую оценку ситуации, изложенную в блоге британского эксперта Александра Меркуриса, приводит РИА Новости.

Аналитик назвал такое положение дел удивительным, поскольку речь идет об «основе украинской обороны на юге Донбасса». «Русские прорвались и продвигаются очень быстро», — резюмировал он.

В воскресенье Минобороны РФ заявило об освобождении села Волченка, находящегося неподалеку от Курахово, на который ведут наступление российские военные. По имеющимся данным в самом городе сейчас начались бои, и ВСУ пытаются перебрасывать туда небольшие группы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

      Британский эксперт удивился быстрому продвижению российских войск

      «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в РПЛ

      Разведка США оценила перспективы украинской армии в Курской области

      Стала известна сумма удерживаемых с футболиста Сафонова алиментов

      Военный эксперт назвал три цели атаки Московского региона дронами ВСУ

      В Москве школьники избили пассажира электрички и уборщика

      Советник Трампа назвал эффективный способ взаимодействия с Россией

      Синоптик рассказал о предстоящей зиме в России

      Подросток в российском регионе получил ранение при падении украинского беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше