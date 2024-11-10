Британский эксперт удивился быстрому продвижению российских войск

Британский эксперт Меркурис: ВСУ готовятся отступать из Курахово

Российские войска быстро продвигаются и скоро могут окружить имеющий оперативное значение город Курахово, а украинцы, по некоторым данным, понимают предопределенность его потери и готовятся к отступлению. Соответствующую оценку ситуации, изложенную в блоге британского эксперта Александра Меркуриса, приводит РИА Новости.

Аналитик назвал такое положение дел удивительным, поскольку речь идет об «основе украинской обороны на юге Донбасса». «Русские прорвались и продвигаются очень быстро», — резюмировал он.

В воскресенье Минобороны РФ заявило об освобождении села Волченка, находящегося неподалеку от Курахово, на который ведут наступление российские военные. По имеющимся данным в самом городе сейчас начались бои, и ВСУ пытаются перебрасывать туда небольшие группы.