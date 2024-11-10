Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Волченка в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ряда украинских формирований в районе населенных пунктов Миролюбовка, Новотроицкое, Новоселидовка, Красноармейск, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Димитров. Также были отражены десять контратак бригад и батальонов противника, включая штурмовую бригаду «Лють» национальной полиции Украины.

Как напоминают СМИ, село Волченка находится рядом с городом Курахово, на который ведут наступление российские войска. По данным ТАСС, в нем сейчас начались бои, а ВСУ пытаются перебрасывать в Курахово небольшие группы.