Названы спасающие от депрессии продукты

JAD: горох и фасоль помогут восстановить психическое здоровье

Горох и красная фасоль работают на восстановление психического здоровья. Какие продукты спасают от депрессии, выяснили в Харбинском медицинском университете. Результаты исследования публикует издание Journal of Affective Disorders (JAD).

Как выяснили китайские ученые, дело в спермидине — органическом соединении, присутствующем в пище. Данный полиамин участвует в клеточных процессах в организме. Запуская процесс аутофагии, спермидин способствует долголетию клеток и устранению из нее поврежденных компонентов. В итоге человек быстрее восстанавливается после стресса, а риск развития депрессии снижается.

Спермидин содержится в фундуке, фисташках, миндале, каштане, грибах, шпинате, брокколи и цветной капусте. Также его можно найти в составе белого хлеба, зародышей пшеницы, соевых бобов, яблок, бананов, авокадо, киви и рисе. Обогатить организм полиамином можно, употребляя не только овощи и фрукты, но и продукты животного происхождения — говядину, курицу, свинину, индейку, утку, молоко и яйца.

Ранее россиянам назвали продукт, снижающий риск сердечных заболеваний. Им оказались фисташки. Наряду с другими орехами, они оказывают положительное воздействие на состояние сосудов.