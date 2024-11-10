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12:08, 10 ноября 2024Мир

Ирландский журналист заявил о понимании проигрыша Украины в ЕС

Журналист Боуз объяснил слова Фицо про Зеленского пониманием проигрыша Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) начали понимать, что Украина не способна победить в конфликте с Россией. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо про президента Владимира Зеленского пониманием проигрыша Украины объяснил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Евросоюз начал понимать, что Украина проигрывает», — говорится в публикации.

9 ноября Фицо заявил, что Зеленский был шокирован победой Дональда Трампа на выборах президента США. По его словам, лицо украинского лидера выражало тревогу из-за возможного окончания конфликта.

Ранее Фицо заявил, что отвергает русофобию. Премьер Словакии заверил, что сделает все для нормализации отношений с Россией.

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