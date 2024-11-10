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07:27, 10 ноября 2024Мир

Израиль обвинили в использовании голода в качестве оружия против палестинцев

Глава БАПОР Лаззарини: Израиль использует голод как оружие против палестинцев
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини обвинил Израиль в «использовании голода в качестве оружия» против палестинцев. Он написал в соцсети X, что Израиль лишает население сектора Газа «самого необходимого, в том числе пищи для выживания».

Лаззарини указал, что поступающей помощи недостаточно, так как она составляет порядка шести процентов от ежедневных потребностей палестинцев.

Помимо этого, глава БАПОР призвал принять срочные меры, а также проявить «политическую волю для увеличения потока гуманитарных и коммерческих поставок в Газу».

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