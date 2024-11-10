Израиль обвинили в использовании голода в качестве оружия против палестинцев

Глава БАПОР Лаззарини: Израиль использует голод как оружие против палестинцев

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини обвинил Израиль в «использовании голода в качестве оружия» против палестинцев. Он написал в соцсети X, что Израиль лишает население сектора Газа «самого необходимого, в том числе пищи для выживания».

Лаззарини указал, что поступающей помощи недостаточно, так как она составляет порядка шести процентов от ежедневных потребностей палестинцев.

Помимо этого, глава БАПОР призвал принять срочные меры, а также проявить «политическую волю для увеличения потока гуманитарных и коммерческих поставок в Газу».