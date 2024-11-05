Новорожденные пострадали при ударе Израиля по больнице в Газе

Al Jazeera: при ударе Израиля по больнице в Газе пострадали новорожденные

Не менее шести человек, в том числе новорожденные дети, пострадали при ударе ВВС Израиля по больнице в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Одному ребенку потребовалась экстренная операция. Отмечается, что ранения также получили ранения медицинский работники и журналисты. «Новорожденные и другие попали под прямой обстрел», — говорится в статье.

Ранее издание The Washington Post писало, что израильские военнослужащие заставляют мирных жителей сектора Газа выполнять опасные задания. По словам одного из собеседников газеты, ему пришлось в течение двух недель проверять различные помещения на наличие взрывчатки.

4 ноября стало известно, что Иран может задействовать обычную армию при атаке на Израиль, благодаря чему она станет более масштабной.