В США раскрыли подробности ответного удара Ирана по Израилю

WSJ: Иран задействует регулярную армию при ответном ударе по Израилю

Иран планирует задействовать регулярную армию при нанесении ответного удара по Израилю. Такое предположение высказала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В издании отметили, что благодаря этому атака станет более масштабной. Иранские власти решили пойти на такой шаг в связи с потерями среди военных и гражданских лиц в результате обстрелов со стороны Израиля.

Ранее США предупредили Иран, что им не удастся удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Отмечается, что в Вашингтоне не уверены, что ответ еврейского государства будет точечным.

До этого стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля перед выборами президента США 5 ноября.