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03:23, 4 ноября 2024Мир

В США раскрыли подробности ответного удара Ирана по Израилю

WSJ: Иран задействует регулярную армию при ответном ударе по Израилю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Иран планирует задействовать регулярную армию при нанесении ответного удара по Израилю. Такое предположение высказала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В издании отметили, что благодаря этому атака станет более масштабной. Иранские власти решили пойти на такой шаг в связи с потерями среди военных и гражданских лиц в результате обстрелов со стороны Израиля.

Ранее США предупредили Иран, что им не удастся удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Отмечается, что в Вашингтоне не уверены, что ответ еврейского государства будет точечным.

До этого стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля перед выборами президента США 5 ноября.

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