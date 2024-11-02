США предупредили Иран о последствиях удара по Израилю

Axios: США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответного удара

США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа в случае удара со стороны Тегерана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Джо] Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль», — отмечает издание.

Как рассказал источник, в случае удара по Израилю американская сторона не может быть уверена в том, что ответ на него будет точечным.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что ущерб, нанесенный противовоздушной обороне (ПВО) Ирана во время атаки Израиля на страну 26 октября, облегчит Тель-Авиву возможность нанести ответный удар. Западные чиновники заявили, что у Тегерана все еще есть сотни ракет, которые могут достичь Израиля и нанести значительный ущерб, если они прорвут израильскую оборону.