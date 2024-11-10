Кандидат в канцлеры ФРГ раскритиковал МИД из-за Камалы Харрис по одной причине

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц раскритиковал МИД за безусловную поддержку Харрис

МИД Германии проявил недальновидность, оказав кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис безусловную поддержку. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, пишет Stern.

«Федеральное правительство должно было подготовиться к возможности переизбрания Дональда Трампа. Вместо этого в МИД решили написать пост в социальной сети Х в поддержку Харрис, заняв достаточно одностороннюю позицию. Но у Трампа очень хорошая память», — отметил политик.

По мнению Мерца, подобный шаг был «очень недальновидным решением правительства», так как теперь оно не будет услышано будущей американской администрацией. Он заключил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц теперь стал «хромой уткой» и на международном арене.

8 ноября Мерц усилил давление на Шольца и предложил вынести на обсуждение бундестага вопрос о вотуме доверия правительству 13 ноября.