Лидер блока «Победа» высказался об итогах выбора президента Молдавии

Шор: Санду сама себя посадила в кресло президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду сама посадила себя в кресло президента по итогам прошедших выборов. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Простая европодданная замарашка с имперскими замашками украла выбор у каждого молдаванина», — высказался политик.

Шор заявил о намерении блока «Победа» не признавать результаты президентских выборов и намерении их оспаривать. По его словам, власти страны в ходе выборов активно применяли манипуляции, подкуп и угрозы. Политик назвал число нарушений в ходе выборов беспрецедентным.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура выборов и победу Санду. Отмечается, что постановление вступает в силу с субботы, 9 ноября, и направляется на утверждение в Конституционный суд.