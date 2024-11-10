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08:08, 10 ноября 2024Мир

Маск похвалил одну идею против фон дер Ляйен

Маск похвалил предложение депутата ЕП проводить более открытые выборы главы ЕК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск похвалил идею о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии (ЕК). Своим мнением он поделился в соцсети X.

С соответствующим предложением выступил депутат Европарламента Фидиас Панайоту. Он отметил, что нынешнюю главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен надо избрать «более демократически». «Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — призвал политик.

Маск поддержал его идею, заявив, что Панайоту озвучил «хорошую мысль».

Ранее Маск призвал свести власть ООН к минимуму. Таким образом он прокомментировал слова одного из пользователей X, отметившего, что организация превратилась в «прокси китайско-российско-иранской оси».

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