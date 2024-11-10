Маск похвалил одну идею против фон дер Ляйен

Маск похвалил предложение депутата ЕП проводить более открытые выборы главы ЕК

Американский бизнесмен Илон Маск похвалил идею о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии (ЕК). Своим мнением он поделился в соцсети X.

С соответствующим предложением выступил депутат Европарламента Фидиас Панайоту. Он отметил, что нынешнюю главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен надо избрать «более демократически». «Вы выбрали нас как членов Европарламента, так дайте нам решать», — призвал политик.

Маск поддержал его идею, заявив, что Панайоту озвучил «хорошую мысль».

Ранее Маск призвал свести власть ООН к минимуму. Таким образом он прокомментировал слова одного из пользователей X, отметившего, что организация превратилась в «прокси китайско-российско-иранской оси».