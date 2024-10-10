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22:08, 10 октября 2024Мир

Маск призвал свести власть ООН к минимуму

Илон Маск: власть ООН должна быть сведена к минимуму

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Власть ООН должна быть сведена к минимуму. С соответствующим призывом в социальной сети X выступил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Он ответил на пост одного из пользователей, который назвал ООН одним из самых коррумпированных органов в мире. По его словам, организация превратилась в «прокси китайско-российско-иранской оси».

«Власть ООН должна быть сведена к минимуму», — прокомментировал запись Маск.

Ранее Илон Маск предрек себе тюремное заключение, если вице-президент США Камала Харрис победит на выборах. «Если он [Дональд Трамп] проиграет, мне конец… Как вы думаете, сколько времени мне придется провести в тюрьме?» — заявил миллиардер.

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      Артём Верейкин
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