Маск призвал свести власть ООН к минимуму

Илон Маск: власть ООН должна быть сведена к минимуму

Власть ООН должна быть сведена к минимуму. С соответствующим призывом в социальной сети X выступил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Он ответил на пост одного из пользователей, который назвал ООН одним из самых коррумпированных органов в мире. По его словам, организация превратилась в «прокси китайско-российско-иранской оси».

«Власть ООН должна быть сведена к минимуму», — прокомментировал запись Маск.

Ранее Илон Маск предрек себе тюремное заключение, если вице-президент США Камала Харрис победит на выборах. «Если он [Дональд Трамп] проиграет, мне конец… Как вы думаете, сколько времени мне придется провести в тюрьме?» — заявил миллиардер.