Минобороны прокомментировало удар БПЛА ВСУ

Минобороны: ВСУ применили 84 БПЛА в ходе удара в ночь на 10 ноября

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 84 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в ходе удара в ночь на 10 ноября. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории Российской Федерации. Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия», — сообщили в Минобороны.

Как подчеркнули в министерстве, главной целью ВСУ стало нанесение ущерба гражданским объектам в Москве и Подмосковье. В Минобороны добавили, что все БПЛА были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее пять человек пострадали из-за атаки беспилотников в Московской области. В ведомстве уточнили, что в Московской области силы противовоздушной обороны в период с 8:17 до 9:47 уничтожили 34 беспилотника.