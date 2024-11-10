Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 10 ноября 2024Россия

Пять человек пострадали из-за атаки беспилотников в Московской области

Минобороны сообщило о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пять человек пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:17 до 9:47 уничтожили 34 беспилотника. «В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения», — добавили там.

В публикации также говорится, что Вооруженные силы Украины пытались нанести ущерб гражданским объектам на территории столичного региона.

Глава городского округа Раменское Эдуард Малышев уточнил, что в населенном пункте Становое пострадали три человека, еще двое — в деревне Жуково. Кроме того, в Становом сгорел частный дом, еще один поврежден частично. В селе Софьино и деревне Жуково огнем повреждены автомобили, а в деревне Синьково выгорел гараж.

Ранее сообщалось, что атака беспилотников на Московский регион 10 ноября стала самой массированной с начала конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-главком НАТО рассказал о сценарии завершения украинского конфликта

      В США при стрельбе в университете погиб человек

      Премьер Польши перенес хирургическую операцию

      Лидер блока «Победа» высказался об итогах выбора президента Молдавии

      Лавров обвинил Запад в разрушении глобализации

      В Госдуме прокомментировали видео глумившихся над жертвами теракта в «Крокусе» блогерш

      «Спартак» разгромил дебютанта РПЛ

      Символ рублевского гламура задолжала налоговикам почти миллион рублей

      Минобороны прокомментировало удар БПЛА ВСУ

      Пять человек пострадали из-за атаки беспилотников в Московской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше