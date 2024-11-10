Пять человек пострадали из-за атаки беспилотников в Московской области

Минобороны сообщило о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Пять человек пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

В ведомстве уточнили, что в Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:17 до 9:47 уничтожили 34 беспилотника. «В результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадало пять человек, которые получили ранения», — добавили там.

В публикации также говорится, что Вооруженные силы Украины пытались нанести ущерб гражданским объектам на территории столичного региона.

Глава городского округа Раменское Эдуард Малышев уточнил, что в населенном пункте Становое пострадали три человека, еще двое — в деревне Жуково. Кроме того, в Становом сгорел частный дом, еще один поврежден частично. В селе Софьино и деревне Жуково огнем повреждены автомобили, а в деревне Синьково выгорел гараж.

Ранее сообщалось, что атака беспилотников на Московский регион 10 ноября стала самой массированной с начала конфликта на Украине.

