Над Орловской областью уничтожили восемь беспилтников

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила над Орловской областью восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram.
«Сегодня утром над территорией Орловской области была отражена очередная вражеская атака — силами ПВО России сбито восемь беспилотников», — заявил губернатор.
Клычков утончил, что, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Он добавил, что специалисты экстренных служб проводят проверки на местах происшествий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 беспилотников Вооруженных сил Украины в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, которые летели в строну столицы.