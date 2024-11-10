Над Орловской областью уничтожили восемь беспилтников

Губернатор Клычков: силами ПВО было сбито восемь БПЛА над Орловской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила над Орловской областью восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram.

«Сегодня утром над территорией Орловской области была отражена очередная вражеская атака — силами ПВО России сбито восемь беспилотников», — заявил губернатор.

Клычков утончил, что, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Он добавил, что специалисты экстренных служб проводят проверки на местах происшествий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 беспилотников Вооруженных сил Украины в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, которые летели в строну столицы.