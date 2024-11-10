Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:42, 10 ноября 2024Россия

Над Орловской областью уничтожили восемь беспилтников

Губернатор Клычков: силами ПВО было сбито восемь БПЛА над Орловской областью
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила над Орловской областью восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram.

«Сегодня утром над территорией Орловской области была отражена очередная вражеская атака — силами ПВО России сбито восемь беспилотников», — заявил губернатор.

Клычков утончил, что, по предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Он добавил, что специалисты экстренных служб проводят проверки на местах происшествий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 32 беспилотников Вооруженных сил Украины в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна, которые летели в строну столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил о 32 летевших на Москву беспилотниках

      Последствия падения летевшего на Москву БПЛА попали на видео

      Сын Трампа посмеялся над Зеленским

      Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

      Над Орловской областью уничтожили восемь беспилтников

      В Мексике обнаружили портал в мир мертвых

      Губернатор Мурманской области оценил закрытие КПП Финляндией

      Российские власти не помогут семье погибшего в селе мужчины

      В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома

      Росавиация ввела временные ограничения полетов в Шереметьево

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше