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05:34, 10 ноября 2024Россия

Над российским регионом сбили три украинских дрона

Губернатор Богомаз: в Брянской области ПВО сбили 3 БПЛА самолетного типа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили над территорией Брянской области три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что противник пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории области, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Дроны были перехвачены и уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 ноября над территорией России сбили 50 беспилотников ВСУ. 28 из них перехватили над Брянской областью.

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