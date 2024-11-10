Над российским регионом сбили три украинских дрона

Губернатор Богомаз: в Брянской области ПВО сбили 3 БПЛА самолетного типа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили над территорией Брянской области три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что противник пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории области, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Дроны были перехвачены и уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 ноября над территорией России сбили 50 беспилотников ВСУ. 28 из них перехватили над Брянской областью.