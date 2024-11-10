Названы вероятные угрозы президентскому сроку Трампа

Конгресс США может «списать со счетов» Трампа уже через два года

Конгресс США может «списать со счетов» избранного президента США Дональда Трампа уже через два года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выборы в Конгресс США проводятся в несколько этапов, не сразу меняя весь состав, но при этом позволяя избирателям "выпускать пар раз" в два года. По американской конституции население не может инициировать отстранение президента от власти, поэтому оно проецирует свои настроения на конгрессменов, способных сделать это», — отмечается в материале.

Авторы материала подчеркнули, что одним из вероятных сценариев является то, что «медовый месяц» Трампа и законодателей-республиканцев будет длиться не четыре года, а вдвое меньше. Они резюмировали, что «многое будет зависеть от политики самого избранного президента США».

