Орбан предупредил о последствиях отказа США от помощи Украине

Орбан: Европа не сможет финансировать Украину без поддержки США

Европа не сможет оказывать финансовую поддержку Украине без помощи США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что Киев сильно зависит от помощи союзников. По мнению премьера, избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Украины из-за ее неудач на поле боя. Он предположил, что новый глава государства, скорее всего, выведет Вашингтон из конфликта.

Он также указал, что некоторые западные политики продолжают выступать за выделение средств Киеву, но в то же время растет число тех, кто считает, что Европа должна приспособиться к новой ситуации на фоне победы Трампа.

Ранее Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах Трампа. Он отметил, что, если США перестанут финансировать украинскую армию, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.