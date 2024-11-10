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08:31, 10 ноября 2024Интернет и СМИ

Политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России

The Hill: политика Трампа будет характеризоваться противодействием влиянию РФ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Политика избранного президента США Дональда Трампа будет характеризоваться сдержанностью и противодействием влиянию главных конкурентов Вашингтона — России, КНР и Ирана. Такой прогноз сделал в колонке для издания The Hill профессор международных отношений, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии Эндрю Лэтэм.

Политолог отметил, что отношения Трампа с РФ нередко рассматриваются через призму разногласий. «Но сдержанный подход здесь — это не одобрение действий России, а признание того, что США могут противостоять российскому влиянию в Европе, оказывая стратегическую поддержку союзникам, не вступая в прямую конфронтацию», — добавил он.

Как считает Лэтэм, Штатам не нужно находиться на передовой в каждом споре в Восточной Европе, достаточно лишь хорошо продуманной поддержки союзников по Североатлантическому альянсу и целенаправленных мер сдерживания.

Ранее в США рассказали, что Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. По словам специалистов, Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян.

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