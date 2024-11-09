В США заявили о желании Трампа разделить Россию и Китай

The Hill: Трамп хочет разделить Россию, Китай, Иран и КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом заявили американские эксперты, передает издание The Hill.

По словам специалистов, Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. Считается, что CRINK совместно стремится противостоять главенству США на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор заявил, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время Трамп подходит к каждой из стран без сильной поддержки союзников, поэтому находится в проигрышном положении. Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер добавил, что этот союз представляет угрозу для США. По его мнению, лучшим способом противостоять ему будет помочь Украине одержать победу.

Ранее бывший советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент в первую очередь захочет положить конец ситуации на Украине.