Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:56, 9 ноября 2024Мир

В США заявили о желании Трампа разделить Россию и Китай

The Hill: Трамп хочет разделить Россию, Китай, Иран и КНДР
Александра Качан (Редактор)

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom  

Избранный президент США Дональд Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР. Об этом заявили американские эксперты, передает издание The Hill.

По словам специалистов, Трамп собирается «сочетать воинственные угрозы с дружескими отношениями», чтобы разделить Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров» и CRINK — по первым буквам англоязычных названий. Считается, что CRINK совместно стремится противостоять главенству США на мировой арене.

Старший научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйлор заявил, что CRINK связывают глубокие и прочные отношения. В то же время Трамп подходит к каждой из стран без сильной поддержки союзников, поэтому находится в проигрышном положении. Исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего Дэвид Крамер добавил, что этот союз представляет угрозу для США. По его мнению, лучшим способом противостоять ему будет помочь Украине одержать победу.

Ранее бывший советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент в первую очередь захочет положить конец ситуации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто победил в конкурсе «Мисс Земля» и как в финале выступила россиянка?

      В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

      ЕС анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций

      В США заявили о желании Трампа разделить Россию и Китай

      В Белоруссии рекордно подешевели автомобили Lada

      Лидер КХЛ одержал десятую победу подряд

      Анонсирована встреча Трампа и Байдена

      В российском селе автомобиль подорвался на боеприпасе

      Раскрыты детали создания вакцины против ВИЧ в центре Гамалеи

      Налажен диалог между Трампом и Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше