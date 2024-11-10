В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать беспилотниками Москву

Сенатор Карасин: попытка ВСУ атаковать Москву — приговор режиму Зеленского

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву — приговор режиму президента Украины Владимира Зеленского, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на действия ВСУ.

«Главным образом атака была отбита. С морально-этической и политической точки зрения это проявление безрассудного, злобного украинского национализма. Направлять на столицу нашей Родины беспилотники — это приговор украинскому режиму Зеленского. Я иначе это не воспринимаю», — сообщил Карасин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила на подлете к столице 32 беспилотника ВСУ.

Из-за атаки БПЛА аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и вылет самолетов для обеспечения дополнительных мер безопасности.