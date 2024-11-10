Правительство России учредило стипендию для одной категории студентов

Правительство России учредило стипендию для студентов дальневосточных вузов

Правительство России учредило стипендию имени Геннадия Невельского для студентов дальневосточных вузов. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

«Лучшие студенты вузов Дальневосточного федерального округа будут получать ежемесячные стипендии имени Г.И. Невельского», — подчеркивается в сообщении.

Ежемесячные стипендии в 30 тысяч рублей предназначены для студентов очной формы обучения, поступивших с максимальным количеством баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильному общеобразовательному предмету. Также стипендия предназначена для олимпиадников.

Получатели стипендии должны иметь оценки «отлично» и «хорошо», а также публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций. Отбором получателей стипендии займутся ученые советы вузов.

Ранее «Роснефть» и банк ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Вхождение «Звезды» в состав ОСК, как ожидается, поможет консолидировать судостроительные мощности на Дальнем Востоке.