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13:06, 10 ноября 2024Культура

Стало известно о местонахождении Аллы Пугачевой

Аллу Пугачеву заметили на прогулке по кипрскому Лимасолу
Виктория Клабукова

Фото: @alla_orfey

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву заметили на Кипре. О текущем местонахождении эмигрировавшей певицы рассказала блогер Виктория Залесская, опубликовав соответствующее видео в своем Instagram.

Звезду застали во время одиночной прогулки по Лимасолу. На кадрах видно, как звезда в черных шортах и кофте идет вдоль по городской набережной. «Ребят, сейчас просто такое произошло! Мы просто в шоке. Сидим мы, значит, провели солнышко, закат. (…) и видим — у меня прям мурашки! — идёт Алла Борисовна Пугачева», — восклицает автор ролика.

По словам Залесской, она встретила эстрадную артистку случайно, когда ужинала с мужем в кафе. Узнав Пугачеву, они подбежали ее поприветствовать. В ответ знаменитость перечислила места, которые стоит увидеть в Лимасоле. В совместной фотографии она паре отказала, но предложила снять их вдвоем самой. «Очень старенькая, но вся подтянутая. И Кристина на нее очень похожа», — призналась Залесская, прокомментировав сходство со звездной дочерью.

Ранее стало известно о планах по возвращению артистки в Россию. Как сообщается, Пугачева пока не намерена приезжать на родину. В то же время источники развенчали слухи о наличии у певицы американского гражданства.

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