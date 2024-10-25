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14:47, 25 октября 2024Культура

Слухи о приезде Пугачевой в Россию опровергли

Источник из окружения Пугачевой опроверг приезд артистки в Россию

Фото: Kristina Nikishina / Getty Images

Эстрадная певица Алла Пугачева не планирует приезд в Россию. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к артистке.

Также собеседник агентства опроверг информацию о том, что исполнительница проживает в США. «Это вранье [в СМИ], Алла Борисовна не проживает в США», — добавил инсайдер.

Ранее сообщалось, что большинство картин, находящихся в замке Аллы Пугачевой и комика и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оказались подделкой.

В начале октября в СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин решили уехать в США на фоне обострения ситуации в Израиле.

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