Слухи о приезде Пугачевой в Россию опровергли

Эстрадная певица Алла Пугачева не планирует приезд в Россию. Об этом ТАСС заявил источник, близкий к артистке.
Также собеседник агентства опроверг информацию о том, что исполнительница проживает в США. «Это вранье [в СМИ], Алла Борисовна не проживает в США», — добавил инсайдер.
Ранее сообщалось, что большинство картин, находящихся в замке Аллы Пугачевой и комика и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оказались подделкой.
В начале октября в СМИ появилась информация о том, что Пугачева и Галкин решили уехать в США на фоне обострения ситуации в Израиле.