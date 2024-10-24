Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:25, 24 октября 2024Ценности

Картина из замка Пугачевой и Галкина за 40 миллионов рублей оказалась подделкой

Адвокат Добровинский: картины из замка Пугачевой и Галкина оказались подделкой

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Большинство картин, находящихся в замке российской и советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой и комика и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) оказались подделкой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, знаменитости решили вывезти произведения искусства из замка за границу. Однако после изучения экспертами списка картин, предоставленных российской таможне, выяснилось, что они являются неоригинальными. По словам адвоката Александра Добровинского, висевшие в замке в Грязи, — копии, а их оригиналы находятся совершенно в других местах.

Материалы по теме:
Девальвация Николиной Горы. Как скандалы сказываются на цене загородной элитной недвижимости
Девальвация Николиной Горы.Как скандалы сказываются на цене загородной элитной недвижимости
1 декабря 2021
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября 2021

К примеру, картина из коллекции «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена была куплена на аукционе Sotheby's бизнесменом-американцем. При этом известно, что стоимость данной работы составляет около 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей). В то же время картина Пугачевой и Галкина, как утверждает Добровинский, стоит 10–15 тысяч рублей.

«Хозяева этой работы, в данном случае Галкин и его супруга, должны прийти в Министерство культуры и принести шедевр за 10 тысяч рублей и сказать: "Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьем челом и возносим хвалу Малым голландцам, сделанным в Китае". Людям нравится фламандский пейзаж XVII века, купить не могут, денег нет. Я сейчас заплачу от того, что у Галкиных нету денег», — высказался Добровинский.

В феврале Максима Галкина обругали в сети за омолаживающий лицо фильтр на видео. 47-летний артист опубликовал ролик, на котором показал поклонникам парк в Австралии. На размещенных кадрах было видно, что знаменитость гулял по улицам в черной футболке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      В Подмосковье затопило школу

      В российском регионе заплатят сотни тысяч рублей за вступление в добровольческий отряд

      Россиянин пожаловался на секту квадроберов и чайлдфри ради благоустройства двора

      Таможенники изъяли из нарколаборатории тонну запрещенного вещества на миллиард рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше