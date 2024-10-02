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15:12, 2 октября 2024Культура

Пугачева и Галкин решили уехать в США на фоне ситуации в Израиле

Shot: Пугачева и Галкин решили уехать в США из-за обострения ситуации в Израиле

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева вместе с супругом ведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решили уехать в США на фоне обострения ситуации в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, пара поедет к дочери артистки Кристине Орбакайте. Отмечается, что как только обстановка в регионе стала ухудшаться, шоумен отменил выступления в Израиле, которые были запланированы в рамках гастрольного тура.

Ранее сообщалось, что в Штатах заметили основателя музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов).

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      Варвара Кошечкина
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