Пугачева и Галкин решили уехать в США на фоне ситуации в Израиле

Shot: Пугачева и Галкин решили уехать в США из-за обострения ситуации в Израиле

Певица Алла Пугачева вместе с супругом ведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) решили уехать в США на фоне обострения ситуации в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, пара поедет к дочери артистки Кристине Орбакайте. Отмечается, что как только обстановка в регионе стала ухудшаться, шоумен отменил выступления в Израиле, которые были запланированы в рамках гастрольного тура.

Ранее сообщалось, что в Штатах заметили основателя музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов).

