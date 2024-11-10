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21:22, 10 ноября 2024Россия

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России активно продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы держим в центре внимания краснолиманское направление, потому что для нас важно, как развиваются события. Ребята продвигаются, освобождается территория», — отметил он. По его словам, российские войска активно занимают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах украинских бойцов, которые находятся там и несут потери, «потому что приказано из-за океана: любой ценой, хотя бы до выборов [в США]».

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