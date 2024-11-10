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19:19, 10 ноября 2024Бывший СССР

Разведка США оценила перспективы украинской армии в Курской области

NYT: разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ в Курской области
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Разведка США считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, что снижает шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успех в этих регионах. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации издания, российские военные собрали около 50 тысяч солдат, включая северокорейских военных, чтобы начать наступление и вернуть контроль над территориями. Также отмечается, что Вооруженным силам России удалось сохранить силы в Донбассе, что позволило ей действовать на нескольких фронтах одновременно.

«Некоторые американские военные и разведчики все более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины», — говорится в публикации. По словам авторов статьи, «Россия неуклонно набирает силу».

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