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21:17, 10 ноября 2024Путешествия

Россияне стали чаще ездить в две страны в 2024 году

ФСБ: россияне стали чаще ездить в Таиланд и Китай в 2024 году
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В период с января по сентябрь 2024 года среди граждан России вырос спрос на поездки в две страны: Таиланд и Китай. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

За девять месяцев россияне совершили 22,4 миллиона поездок за рубеж, что на семь процентов выше показателей за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что речь идет о поездках не только в туристических целях, но и деловых, частных и других.

Ссреди самых популярных для поездок стран также стали Турция, ОАЭ, Египет, Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения и Азербайджан.

Ранее посольство России в Нидерландах призвало соотечественников воздержаться от поездок в Амстердам из-за беспорядков. «В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — говорится в публикации.

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