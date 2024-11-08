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20:19, 8 ноября 2024Мир

Россиян из-за беспорядков призвали не ездить в Амстердам

Посольство призвало россиян не совершать поездки в Амстердам на фоне беспорядков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michel Van Bergen / Reuters

Посольство РФ призывает российских граждан не совершать поездки в Амстердам в связи с уличными беспорядками. С соответствующим призывом дипмиссия обратилась на своей официальной странице в соцсети Х.

«В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность», — говорится в публикации.

Ранее мэр Амстердама Фемке Халсема запретила проведение демонстраций в выходные из-за нападения на израильских болельщиков.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме неизвестные люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс». Болельщиков ловили и избивали.

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