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21:35, 10 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка задушила пенсионерку в больничной палате

В Пензе женщина задушила 86-летнюю пенсионерку в больничной палате
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В больничной палате медицинского учреждения в Пензе 46-летняя россиянка задушила 86-летнюю пенсионерку. Об этом сообщило Управление Следственного Комитета (СК) России по Пензенской области в своем Telegram-канале.

Тело пенсионерки нашли в палате 9 ноября. Криминалисты установили, что причиной смерти стала механическая асфиксия. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в расправе была задержана 46-летняя женщина. Она дала признательные показания.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в СК.

Ранее в Кемеровской области осудили мужчину за расправу над ребенком, совершенную 17 лет назад. Во время допроса подозреваемый сознался, что задушил потерпевшую, а после этого скрылся с места преступления.

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