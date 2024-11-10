Российские войска ударили по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников

МО: ВС РФ нанесли удары по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ

Российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 10 ноября.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также под удары попали скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink и лишили связи отдельные подразделения Вооруженных сил Украины.