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12:44, 10 ноября 2024Россия

Российские войска ударили по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников

МО: ВС РФ нанесли удары по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 10 ноября.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также под удары попали скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на купянском направлении несколько терминалов спутникового интернета Starlink и лишили связи отдельные подразделения Вооруженных сил Украины.

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