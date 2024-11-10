Российский боец рассказал о технических секретах против дронов ВСУ

РИА Новости: командир расчета РЭБ сообщил о технических секретах против БПЛА ВСУ

Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск «Днепр» с позывным Змей рассказал о технических секретах против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские бойцы проводят анализ применения FPV-дронов ВСУ, это позволяет выявить места, где беспилотники наиболее часто появляются. При этом у военных РФ есть технические секреты, которые «позволяют вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады». Деталей Змей не привел.

Ранее российские военнослужащие применили новые дроны-камикадзе, обманувшие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Их использовали на херсонском направлении, в результате чего были ликвидированы опорные пункты украинской армии на правом берегу Днепра.

