Шойгу отправится в Китай на переговоры по безопасности

Совбез: Шойгу посетит КНР 11-14 ноября и проведет встречи с руководством страны

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отправится в Китай на переговоры по безопасности и примет участие в первой демонстрации за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57 на Международном авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

Рабочая поездка намечена с 11 по 14 ноября, в ходе которой запланированы встречи с высшим политическим руководством КНР. Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с министром иностранных дел Китая Ван И. Также они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Секретарь Совбеза также намерен провести переговоры с главой политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцином и посетить международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, где пройдет первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

8 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ меры антитеррористической защиты транспорта.