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09:13, 10 ноября 2024Россия

Силы ПВО сбили еще восемь летевших на Москву беспилотников

Собянин: сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены на Москву, сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

«Еще восемь беспилотников, летевших в направлении Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны России в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. В данный момент специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил столичный мэр.

Позже Собянин сообщил о еще пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве в этих же городских округах.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО двух беспилотников, летевших на Москву. Он отметил, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

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