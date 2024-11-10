Силы ПВО сбили еще восемь летевших на Москву беспилотников

Собянин: сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве

Еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были направлены на Москву, сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

«Еще восемь беспилотников, летевших в направлении Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны России в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. В данный момент специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил столичный мэр.

Позже Собянин сообщил о еще пяти беспилотниках, сбитых на подлете к Москве в этих же городских округах.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО двух беспилотников, летевших на Москву. Он отметил, по предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.