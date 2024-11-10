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10:53, 10 ноября 2024Мир

Сын Трампа посмеялся над Зеленским

Сын Трампа пригрозил лишить Зеленского карманных средств
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Дональд Трамп-младший опубликовал ироничное видео, в котором пригрозил лишить лидера Украины Владимира Зеленского карманных средств. Сын избранного президента США посмеялся над главой украинского государства в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — говорится на подписи к видео.

На смонтированных кадрах играет грустная музыка и видна фотография с расстроенным Зеленским, который стоит рядом с Дональдом Трампом.

Ранее сын Трампа пристыдил Зеленского за слова о его отце. По его словам, украинский лидер не имел права критиковать Трампа, который тогда пережил очередное покушение.

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