Сын Трампа посмеялся над Зеленским

Сын Трампа пригрозил лишить Зеленского карманных средств

Дональд Трамп-младший опубликовал ироничное видео, в котором пригрозил лишить лидера Украины Владимира Зеленского карманных средств. Сын избранного президента США посмеялся над главой украинского государства в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — говорится на подписи к видео.

На смонтированных кадрах играет грустная музыка и видна фотография с расстроенным Зеленским, который стоит рядом с Дональдом Трампом.

Ранее сын Трампа пристыдил Зеленского за слова о его отце. По его словам, украинский лидер не имел права критиковать Трампа, который тогда пережил очередное покушение.