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01:48, 10 ноября 2024Мир

Трамп назначил своих друзей главами комитета по инаугурации

Трамп сформировал комитет по инаугурации, который возглавили его друзья
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавят давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер. Об этом заявили в штабе политика, передает РИА Новости.

«Дональд Трамп, 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов, сегодня объявил о формировании комитета по инаугурации Трампа-Вэнса — организации, которая будет планировать инаугурационные мероприятия», — указано в заявлении.

Отмечается, что Уиткофф и Лоффлер будут со-председателями комитета как давние друзья будущего президента.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден и Трамп проведут встречу в среду, 13 ноября. Она пройдет в Овальном кабинете в 11:00 по местному времени, Трамп и Байден обсудят вопрос передачи власти.

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