Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:45, 10 ноября 2024Россия

Три беспилотника ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью

Врио губернатора Слюсарь: средства РЭБ уничтожили три дрона в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Три беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обезврежены в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что украинские дроны попытались атаковать Каменск-Шахтинский. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) атака была нейтрализована. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Также утром 10 ноября 14 беспилотников самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области.

3 ноября над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Дроны уничтожили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе, никто не пострадал. Тогда в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Польши анонсировал объявление сроков прекращения огня на Украине

      Более десяти беспилотников сбили в российском регионе

      Три беспилотника ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью

      В МИД предупредили о попытке Байдена «нагадить» России

      Трамп предложил Харрис помочь погасить многомилионный долг

      В Брянске предупредили об атаке беспилотников ВСУ

      Российские военные захватили 27 опорных пунктов ВСУ

      В США спрогнозировали окончательные итоги выборов президента

      В Британии заявили о развале немецкой промышленности из-за Украины

      Первый случай заражения человека птичьим гриппом выявили в Канаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше