Три беспилотника ВСУ уничтожили в небе над Ростовской областью

Врио губернатора Слюсарь: средства РЭБ уничтожили три дрона в Ростовской области

Три беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обезврежены в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Он уточнил, что украинские дроны попытались атаковать Каменск-Шахтинский. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) атака была нейтрализована. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Также утром 10 ноября 14 беспилотников самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области.

3 ноября над Ростовской областью сбили 16 беспилотников. Дроны уничтожили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе, никто не пострадал. Тогда в результате атаки ВСУ никто не пострадал.