«МК»: умер пресс-секретарь SHAMAN Коробков-Землянский

Умер пресс-секретарь певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), журналист Антон Коробков-Землянский. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, вечером в субботу, 9 ноября, в квартире на проспекте Мира в Москве Коробков-Землянский начал внезапно задыхаться. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Причина смерти устанавливается.

Информацию о смерти журналиста подтвердили издание Baza и Telegram-канал «112».

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он работал на Первом канале и был пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова. С 2022 года — пресс-секретарь SHAMAN.