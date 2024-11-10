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12:47, 10 ноября 2024Культура

Умер пресс-секретарь SHAMAN

«МК»: умер пресс-секретарь SHAMAN Коробков-Землянский
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Умер пресс-секретарь певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), журналист Антон Коробков-Землянский. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, вечером в субботу, 9 ноября, в квартире на проспекте Мира в Москве Коробков-Землянский начал внезапно задыхаться. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Причина смерти устанавливается.

Информацию о смерти журналиста подтвердили издание Baza и Telegram-канал «112».

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он работал на Первом канале и был пресс-секретарем певца Филиппа Киркорова. С 2022 года — пресс-секретарь SHAMAN.

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