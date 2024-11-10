В Африканском союзе понадеялись на помощь России технологиями и капиталом

Зампред КАС Нзанзабаганва: страны Африки надеются на помощь России

Страны Африки надеются на помощь России в получении технологий и капиталовложений. Об этом заявила заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва, передает РИА Новости.

«Надеемся на то, что Российская Федерация поможет нам в процессе ускорения капиталовложений, в торговле, обмене технологиями, знаниями, исследованиями», — заявила зампред КАС.

Нзанзабаганва выступила с заявлением на одном из завершающих мероприятий министерской конференции форума партнерства Россия — Африка. По ее словам, страны Африки надеются на помощь России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал развивать сотрудничество с Африкой вопреки препонам Запада. Он сообщил, что РФ достигла исторического максимума товарооборота со странами Африки в 24,5 миллиарда долларов.