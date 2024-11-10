Лавров призвал развивать сотрудничество с Африкой

Лавров: РФ продолжит развивать сотрудничество с Африкой вопреки препонам Запада

Россия продолжит развивать сотрудничество с Африкой вопреки препонам Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров сообщил, что РФ достигла исторического максимума товарооборота со странами Африки в 24,5 миллиарда долларов. «Но ясно, что эта цифра не отражает имеющегося у нас потенциала, который необходимо максимально раскрывать, несмотря на искусственные препоны со стороны коллективного Запада», — подчеркнул глава МИД.

Министр обратил внимание на динамичное развитие многосторонних связей России с государствами Африки. Дипломат призвал укреплять сотрудничество и находить эффективные логистические решения.

Ранее Лавров обвинил Запад в разрушении глобализации. Он добавил, что вместо глобализации весь мир наблюдает фрагментацию глобальной экономики.