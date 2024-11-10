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17:26, 10 ноября 2024Мир

Лавров обвинил Запад в разрушении глобализации

Глава МИД Лавров: Запад сам разрушает глобализацию с помощью санкций
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запад сам разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. (...) Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он добавил, что вместо глобализации весь мир наблюдает фрагментацию глобальной экономики.

Ранее Лавров заявил о готовности России содействовать Африке в борьбе с терроризмом. По его словам, сотрудничество стран африканского континента с Москвой становится все более «плодотворным и многоплановым».

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