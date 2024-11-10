Лавров обвинил Запад в разрушении глобализации

Глава МИД Лавров: Запад сам разрушает глобализацию с помощью санкций

Запад сам разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Та самая глобализация, которую нам рекламировали долгие десятилетия как идеальный способ функционирования мировой экономики, она самим Западом, по сути дела, разрушается. (...) Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — приводятся в публикации слова дипломата.

Он добавил, что вместо глобализации весь мир наблюдает фрагментацию глобальной экономики.

Ранее Лавров заявил о готовности России содействовать Африке в борьбе с терроризмом. По его словам, сотрудничество стран африканского континента с Москвой становится все более «плодотворным и многоплановым».