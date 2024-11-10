В МИД России заявили о содействии Африке в борьбе с терроризмом

Лавров: Россия будет и впредь содействовать Африке в борьбе с терроризмом

Россия будет и впредь содействовать Африке в различных сферах, в частности, в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина, которое зачитал глава МИД Сергей Лавров для участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, передает РИА Новости.

«Россия и впредь намерена оказывать всеобъемлющее содействие африканским друзьям в самых различных сферах — в частности, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы, в преодолении последствий стихийных бедствий, а также будет способствовать устойчивому развитию региона», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и странами Африки становится все более «плодотворным и многоплановым». Он добавил, что содержательная программа министерской конференции «в полной мере подтверждает этот факт».

7 ноября Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что у России нет противоречий практический ни с одной страной Африки, а в истории взаимоотношений никогда не было никакой тени. По словам президента, Россия «никогда не занималась эксплуатацией африканских народов, никогда не занималась чем-то антигуманным».