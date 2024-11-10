В Белом доме признали отсутствие влияния санкций на проведение Россией СВО

Советник президента США Салливан: санкции не мешают РФ проводить СВО на Украине

Санкции, направленные против России, никак не мешают стране проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Отсутствие влияния ограничений на ход СВО признал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

«Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции», — подтвердил Салливан.

Советник Белого дома отметил, что до конца президентского срока Джо Байдена США постараются отправить Украине всю военную помощь, которая была ранее согласована, усилия приложит и президент, перед которым стоит задача убедить конгресс продолжить поддержку Вооруженных сил республики (ВСУ). Он уточнил, что речь идет о 6 миллиардах долларов (более 589,3 миллиарда рублей).

«До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс», — заявил советник американского лидера.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс уличил администрацию Джо Байдена в намерении срочно переправить на Украину все доступные средства. По его мнению, Вашингтон пытается максимально проспонсировать киевские власти до инаугурации Дональда Трампа.