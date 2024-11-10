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21:54, 10 ноября 2024Мир

В Белом доме признали отсутствие влияния санкций на проведение Россией СВО

Советник президента США Салливан: санкции не мешают РФ проводить СВО на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Санкции, направленные против России, никак не мешают стране проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Отсутствие влияния ограничений на ход СВО признал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

«Санкции, очевидно, не остановили Россию, не лишили возможности проведения военной операции», — подтвердил Салливан.

Советник Белого дома отметил, что до конца президентского срока Джо Байдена США постараются отправить Украине всю военную помощь, которая была ранее согласована, усилия приложит и президент, перед которым стоит задача убедить конгресс продолжить поддержку Вооруженных сил республики (ВСУ). Он уточнил, что речь идет о 6 миллиардах долларов (более 589,3 миллиарда рублей).

«До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал конгресс», — заявил советник американского лидера.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс уличил администрацию Джо Байдена в намерении срочно переправить на Украину все доступные средства. По его мнению, Вашингтон пытается максимально проспонсировать киевские власти до инаугурации Дональда Трампа.

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