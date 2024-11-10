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05:24, 10 ноября 2024Мир

Байдена уличили в намерении переправить все доступные средства на Украину

Дэвид Сакс: Байден пытается переправить все деньги Украине до инаугурации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс уличил администрацию президента США Джо Байдена в намерении срочно переправить на Украину все доступные средства. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Вашингтон пытается максимально проспонсировать киевские власти до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе 2025 года.

Ранее Сакс обвинил Киев в том, что тот платит «коррупционными деньгами» политикам США, которые выступают за продолжение конфликта на Украине. Происходящее он назвал «самой недооцененной историей в Вашингтоне». По его словам, речь идет не только о сыне президента США Джо Байдена Хантере. С ним согласился поддержавший кампанию Трампа миллиардер Илон Маск.

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