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04:12, 10 ноября 2024Мир

В США заявили о покупке Киевом влияния в Вашингтоне «коррупционными деньгами»

Миллиардер Сакс: Киев платит политикам США, выступающим за продолжение конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Mike Blake / Reuters

Киев платит «коррупционными деньгами» политикам США, которые выступают за продолжение конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Происходящее он назвал «самой недооцененной историей в Вашингтоне». По его словам, речь идет не только о сыне президента США Джо Байдена Хантере. «Большинству поджигателей войны платят», — говорится в сообщении.

С мнением Сакса согласился другой американский миллиардер Илон Маск. «Да», — прокомментировал основатель корпорации SpaceX, опубликовав у себя на стене пост.

Ранее Дэвид Сакс назвал конфликт на Украине глупостью президента США Джо Байдена. По его мнению, Украина является «проблемой Европы, а не Америки».

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