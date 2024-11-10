В США заявили о покупке Киевом влияния в Вашингтоне «коррупционными деньгами»

Миллиардер Сакс: Киев платит политикам США, выступающим за продолжение конфликта

Киев платит «коррупционными деньгами» политикам США, которые выступают за продолжение конфликта на Украине. Такое заявление сделал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Происходящее он назвал «самой недооцененной историей в Вашингтоне». По его словам, речь идет не только о сыне президента США Джо Байдена Хантере. «Большинству поджигателей войны платят», — говорится в сообщении.

С мнением Сакса согласился другой американский миллиардер Илон Маск. «Да», — прокомментировал основатель корпорации SpaceX, опубликовав у себя на стене пост.

Ранее Дэвид Сакс назвал конфликт на Украине глупостью президента США Джо Байдена. По его мнению, Украина является «проблемой Европы, а не Америки».