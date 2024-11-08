Американский миллиардер назвал конфликт на Украине глупостью Байдена

Миллиардер Сакс: конфликт на Украине является глупостью Байдена

Конфликт на Украине является глупостью президента США Джо Байдена, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

Сакс назвал Украину «проблемой Европы, а не Америки». «Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов. С нас достаточно», — призвал миллиардер.

Ранее издание WSJ написало, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.