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22:33, 8 ноября 2024Мир

Американский миллиардер назвал конфликт на Украине глупостью Байдена

Миллиардер Сакс: конфликт на Украине является глупостью Байдена
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Конфликт на Украине является глупостью президента США Джо Байдена, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. Об этом он высказался на своей странице в соцсети X.

Сакс назвал Украину «проблемой Европы, а не Америки». «Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов. С нас достаточно», — призвал миллиардер.

Ранее издание WSJ написало, что команда избранного президента США Дональда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

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