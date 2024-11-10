Меркурис: источником всех проблем в Германии стал конфликт на Украине

Конфликт на Украине стал источником внутренних проблем в Германии. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, украинский вопрос стал ключевым пунктом разногласий в немецкой политике. Кроме того, с февраля 2022 года ФРГ столкнулась с рядом трудностей в экономике, энергетике и внешней политике. «Германия находится в кризисе, поскольку без дешевого российского газа и российского рынка, без хороших отношений с Китаем <...> немецкая промышленность разваливается», — отметил Меркурис.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал ухудшение прогноза властей Германии о будущем этой крупнейшей экономики Европы. По прогнозам властей, ожидается снижение ВВП на 0,2 процента, в то время как в апреле прогнозировался рост на 0,3 процента. «И дальше будет хуже», — подчеркнул Дерипаска.