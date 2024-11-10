В Брянске предупредили об атаке беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: подразделения ПВО уничтожают беспилотники ВСУ над Брянском

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. С соответствующим предупреждением в своем Telegram-канале выступил губернатор региона Александр Богомаз.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки [ВСУ] по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.

Губернатор Брянской области также попросил жителей соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 50 беспилотников над территорией России. 28 из них были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре над Новгородской, два над Смоленской и Тульской, по одному над Орловской и Тверской областями.