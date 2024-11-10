Депутат Госдумы Шеремет: Трампу стоит признать российский статус Крыма

Будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа стоит как можно скорее признать российский статус полуострова Крым и других вошедших в состав России регионов: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

«Будущей администрации Трампа не стоит терять время и оглядываться на режим президента Украины Владимира Зеленского. Им стоит как можно скорее признать демократический выбор людей жить в составе России», — отметил политик.

По словам Шеремета, подобный шаг может послужить «хорошей базой для перезагрузки» российского-американских отношений.

7 октября Шеремет заявил, что за территорией Украины нужно закрепить статус буферной зоны. Он выразил уверенность, что создание буферной зоны поможет обеспечить безопасность России в случае агрессии со стороны НАТО.